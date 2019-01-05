Mirror: принц Гарри поедет на военные учения по отражению «российской агрессии»

Британский принц Гарри отправится на учения в Норвегию, где военные будут отрабатывать способы отражения «российской агрессии». Об этом сообщает таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в королевском дворце.

В издании рассказали, что учения должны стать ответом российскому президенту Владимиру Путину на его «продолжающуюся агрессию». Также там подчеркнули, что эти учения станут крупнейшими маневрами за 20 лет, где военные отработают способы противостояния «российскому вторжению».

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Источник отметил, что визит принца будет секретным, однако он «полностью погрузится» в учения.

По данным издания, маневры начнутся в ближайшие недели. В них примут участие военные Британии, Нидерландов, США и Норвегии, в общей сложности — около 8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл попросила принца Гарри не участвовать в рождественской охоте.