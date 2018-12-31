В Минобороны рассказали, когда начнутся госиспытания танка «Армата»
В департаменте информации и массовых коммуникаций российского Минобороны рассказали, когда танк Т-14 «Армата» пройдет государственные испытания. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в настоящее время танк заканчивает заводские испытания. Он был разработан в интересах сухопутных войск на универсальной платформе «Армата» и является единственным танком третьего послевоенного поколения. Уточняется, что башня боевой машины необитаема, а экипаж находится в бронированной капсуле, которая отделена от боекомплекта.
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«Боевая машина в 2019 году приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России», — заявили в ведомстве.
Ранее в США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО.