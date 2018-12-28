Военный журналист указал на особенность конструкции «Авангарда»
Военный редактор Aviation Week Стив Тримбл обратил внимание, что у российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард» многоблочная головная часть. Своим наблюдением журналист поделился в твиттере.
«Эй, смотрите все, у «Авангарда» РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения. — «Газета.Ru»)», — написал Тримбл.
У РГЧ ИН, в отличие от моноблочной боеголовки, несколько боевых зарядов. Такая конструкция позволяет поразить сразу несколько целей при запуске одной ракеты.
Судя по опубликованному ролику, у «Авангарда» три блока.
Ранее американский журнал The National Interest оценил испытания «Авангарда».
Hey, look, everybody. Avangard is a MIRV. See 2:05 mark here: https://t.co/agzWiZUgs4 pic.twitter.com/gneLkGt6yl— Steve Trimble (@TheDEWLine) 26 декабря 2018 г.