Трамп пообещал не спешить с выбором нового главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп заявил, что и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан может задержаться на своем посту. Слова президента передает Bloomberg.
По словам американского лидера, Шанахан может исполнять обязанности главы военного ведомства «достаточно долгое время».
Ранее Трамп объявил, что ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса заменит Шанахан. Телеканал Fox News сообщал, что Мэттис ушел с поста главы Пентагона в знак протеста против политики Трампа.