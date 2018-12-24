Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России»

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские военные играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от «российского вторжения». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Мэй похвалила военных за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Как отмечается, Мэй также считает, что ВС Британии были задействованы в деле усиления «союзников в Восточной Европе».

Ранее СМИ сообщили, что министр обороны Британии Гэвин Уильямсон хочет сместить Мэй.