Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» разговоре с Эрдоганом
Американский президент Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По его словам, разговор лидеров был «долгим и продуктивным».
«Мы обсуждали ИГ (организация запрещена в России), наши общие действия в Сирии, медленный и тесно скоординированный вывод войск США оттуда», — заявил Трамп.
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Он добавил, что президенты также обсудили расширившуюся торговлю.
Ранее боливийский президент Эво Моралес назвал вывод американских войск с сирийской территории победой народа Сирии.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.