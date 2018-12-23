Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» разговоре с Эрдоганом

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Американский президент Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По его словам, разговор лидеров был «долгим и продуктивным».

«Мы обсуждали ИГ (организация запрещена в России), наши общие действия в Сирии, медленный и тесно скоординированный вывод войск США оттуда», — заявил Трамп.

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Он добавил, что президенты также обсудили расширившуюся торговлю.

Ранее боливийский президент Эво Моралес назвал вывод американских войск с сирийской территории победой народа Сирии.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.