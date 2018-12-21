Киев направил в ОБСЕ предложение об обмене пленными в Донбассе по формату «72 на 19»
Украина направила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе(ОБСЕ) предложение об обмене пленными в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко.
Как отмечается, это должно произойти по формуле «72 на 19».
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Подчеркивается, что украинская сторона готова помиловать и передать 72 «сепаратиста» в обмен на 19 украинцев.
По словам Геращенко, Киев предложил ОБСЕ провести по этому поводу видеоконференцию 27 декабря и выполнить обмен пленными 5 января.
Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил программу помощи Донбассу.