В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку

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Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

Венедиктов подчеркнул, что в данный момент страны Африки сталкиваются с проблемой терроризма.

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«После поражения в Сирии и Ираке наметился исход части боевиков в зону Сахеля и далее на юг», — сказал Венедиктов.

Он добавил, что анклавы террористических группировок возникают на «огромных территориях».

Ранее эксперты Европейского центра стратегических исследований и безопасности увидели признаки сближения ИГ с Аль-Каидой.

«Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.