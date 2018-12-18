Северный флот России возобновил воздушное патрулирование Арктики
Командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов заявил о возобновлении регулярного воздушного патрулирования Арктики. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Северный флот в Арктике возобновил патрулирование противолодочными самолетами в 2018 году.
Реклама
Он также добавил, что развитие военной инфраструктуры в Арктике является одним из приоритетов флота.
Ранее СМИ сообщили, что США отказались от учений в Арктике из-за России.