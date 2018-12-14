В МИД России отреагировали на создание армии Косово

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В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что решение косовского «парламента» нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

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«Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово», — говорится в комментарии российского МИДа.

Отмечается, что на самом деле речь идет об увеличении численности сил Косово, создании резервов, а также изменения сути формирований, которые выполняли функции гражданской обороны.

В МИД подчеркнули, что при этом страны Запада игнорируют усилия Белграда по поиску компромисса.

Ранее посол Сербии в России Словенко Тарзич прокомментировал создание армии Косово.