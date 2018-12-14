Посол США назвал российские бомбардировщики Ту-160 музейными экспонатами
Посол США в Колумбии Кевин Уитакер в эфире радио RCN заявил, что российские реактивные бомбардировщики Ту-160 слишком старые, чтобы считать их угрозой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уитакер подчеркнул, что самолеты Ту-160 находятся в «таком возрасте», что их временное нахождение в Венесуэле нельзя считать «провокацией».
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«Они реально из музея», — резюмировал Уитакер.
При этом дипломат добавил, что Соединенные Штаты следят за нахождением самолетов в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-160 готовятся к возвращению в Россию.