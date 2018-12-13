Захарова отреагировала на сообщения о ядерном оружии в Крыму

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала комментарий по поводу статьи британца, еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга. Об этом она сказала на брифинге.

По словам Кинга, российская сторона якобы готовилась к захвату кораблей в Азовском море и распространяла информацию о попытках украинской стороны заразить море холерой и привезти в Крым ядерную бомбу.

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«Что касается измышлений про «ядерную бомбу в Крыму», то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом», — сказала Захарова.

Она добавила, что этот «выброс фейка» понять сложно.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму.