CBS: ВМС США использовали поиски «Титаника» для секретных операций
Поиски «Титаника» были прикрытием для секретных операций ВМС США. Об этом сообщает CBS News.
По данным издания, океанограф Роберт Баллард проводил поиски «Титаника» с помощью американских военных.
Как отмечается, ВМС США помогли Балларду организовать поиски корабля при условии, что он также найдет две затонувшие в американские подлодки.
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При этом операция проводилась в обстановке строгой секретности, так как американские военные опасались, что эти субмарины обнаружит СССР.
Ранее стало известно, когда второй «Титаник» повторит рейс затонувшего корабля.