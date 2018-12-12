ЕС призвал Иран прекратить ядерную и ракетную программы

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Постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером заявил, что Евросоюз призывает Иран прекратить ядерную и ракетную программы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, страны ЕС обеспокоены результатам доклада ООН по «деятельности» Ирана.

Он также отметил, что Евросоюз выступает за сохранение иранской сделки.

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Карел ван Остером подчеркнул, что в настоящее время ЕС не видит альтернативы данному соглашению.

Ранее СМИ сообщили о расширении ракетной программы Ирана.