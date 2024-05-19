Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Жизни премьера страны Роберта Фицо, который пережил покушение, ничего не угрожает. Об этом заявил вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба, передает РИА Новости.

«Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает», — сказал он.

До этого президент Болгарии Румен Радев заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо -— это показатель нетерпимости к иному мнению и ненависти.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе.

18 мая стало известно, что специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьера Словакии в СИЗО.

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