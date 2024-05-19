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В Госдуме РФ назвали цель атаки украинских дронов на НПЗ в Краснодарском крае

Депутат Госдумы Заварзин: ВСУ стремятся навредить всему, чему только можно

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Global Look Press

Украинские военнослужащие своими ударами по объектам на российской территории вредят всему, чему только можно. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Виктор Заварзин.

Таким образом парламентарий отреагировал на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Речь идет о предприятии, расположенном в городе Славянске-на-Кубани.

«Они вредят чему только можно вредить с помощью западных покровителей. А мы принимаем и будем принимать жесткие меры», — сказал законодатель.

По словам Заварзина, в настоящее время российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают хорошо. В качестве примера он привел последнюю атаку на Республику Крым, где удалось перехватить все выпущенные украинскими солдатами снаряды.

Утром 19 мая министерство обороны РФ сообщило, что ночью в небе над Крымским полуостровом были уничтожены один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и девять американских баллистических ракет ATACMS. Еще 57 и три украинских дрона сбили в воздушном пространстве Краснодарского края и Белгородской области соответственно.

Позже глава Славянского района Кубани Роман Синяговский заявил о падении шести беспилотников на территории НПЗ в городе Славянске-на-Кубани. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в компании «Славянск ЭКО» рассказали об особенностях БПЛА, упавших на территории НПЗ в Краснодарском крае.

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