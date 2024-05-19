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Шор: Румыния собирается втридорога перепродавать Молдавии российский газ

Шор: компания Romgaz будет втридорога перепродавать Молдавии газ из РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Румынская компания Romgaz собирается втридорога перепродавать Молдавии российский газ, уверен молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Только один вопрос. Откуда у них газ? А схема простая. Нам продадут тот же самый российский, только втридорога. Потому что покупать мы его будем не напрямую, а через посредника», — объяснил Шор.

Политик заявил, что таким образом президент Молдавии Майя Санду «планомерно сдает румынам» страну. При этом Шор считает, что «издеваться над молдаванами» действующей власти осталось недолго, а новое руководство сделает газ снова доступным для населения.

До этого Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Евросоюз. Он подчеркнул, что за пять лет правления проевропейских сил жители Молдавии увидели рост цен на энергоресурсы. Кроме того, по словам политика, страна лишилась рынка для сельхозпроизводителей, инвестиций, ремонта дорог и многого другого.

Ранее Шор получил паспорт РФ.

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