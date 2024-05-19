Самолет «Уральских авиалиний» переехал человека в Кольцово

Самолет «Уральских авиалиний» переехал человека в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что техник осматривал шасси и подписал документы, что все исправно. Ему надо было сделать еще пару проверок перед стартом, однако пилот рейса Екатеринбург – Бишкек не дождался сигнала и поехал.

Пострадавший жив. Сейчас он находится в больнице с переломами. По данным издания, всю команду самолета отстранили, через три часа по маршруту вылетел другой борт.

18 мая рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта.

В апреле пьяная пассажирка рейса, летевшего из Сочи, устроила дебош и пыталась открыть дверь самолета в воздухе.

До этого самолет CRJ2/M авиакомпании «ЮВТ АЭРО», летевший из Нижнего Новгорода в Оренбург, произвел незапланированную посадку в Самаре. Причиной стало присутствие на борту больного пассажира.

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.