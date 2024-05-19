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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москву на следующей неделе придут майские грозы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Жителей Москвы предупредили о грозах на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные центра погоды «Фобос».

Уточняется, что температура воздуха в Москве в начале следующей недели поднимется до +25 градусов. Кроме того, ожидаются ливни и майские грозы.

В воскресенье же дождя в столице не ожидается, сообщали ранее синоптики.

До этого сообщалось, что в 21 российском регионе в ближайшее время ожидаются заморозки, так как вся восточная и юго-западная часть европейской России находится под влиянием холодных воздушных масс с севера.

Повсеместно в Приволжском федеральном округе в ночное время обещают от -3°C до -5°C. Речь идет о Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкортостане, Мордовии, Татарстане. Дневные температуры в этих регионах составят +15... +17°C.

Ранее россиянам рассказали, почему из-за погоды болят поясница и колени.

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