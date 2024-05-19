Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юлиан перепел «Пока горит свеча» Макаревича

Певец Юлиан выступил с песней Макаревича на концерте в Петербурге

close
100%
Пресс-служба НТВ/«Суперстар»

Певец Юлиан выступил с песней «Пока горит свеча» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) на сборном концерте звезд 90-х в Петербурге. Об этом сообщает mk.ru.

«Хоть какой-то толк от предателей-иноагентов: сами сбежали, а песни неплохие оставили», — передает издание слова одной из слушательниц.

Эту композицию исполнитель представил зрителю еще в 2021 году. Он исполнил хит рок-коллектива в рамках шоу «Суперстар!»

Юлиан также признался в беседе с mk.ru, что считает российских слушателей «самыми лучшими и добрыми». Он пояснил, что нигде нет такого особого отношения к артистам, как в России.

«Вы же видели, как принимали «Русский вальс». Патриотические композиции сейчас необходимы, как воздух. Они дают людям уверенность в своих силах и надежду на светлое будущее», — добавил исполнитель.

В конце марта Юлиан рассказал, что его не пустили в самолет из-за опоздания на 40 секунд. Юлиан заявил, что лично не слышал сообщений об окончании посадки и добавил, что «его трясет от такого отношения» к себе. Он признался, что тщетно пытался объяснить руководству авиакомпании, что «он — заслуженный артист России», который торопится на концерт в Ульяновске и встречу с бойцами СВО.

Ранее украинские слушатели раскритиковали Верку Сердючку за русскоязычные песни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами