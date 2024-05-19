Юлиан перепел «Пока горит свеча» Макаревича

Певец Юлиан выступил с песней «Пока горит свеча» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) на сборном концерте звезд 90-х в Петербурге. Об этом сообщает mk.ru.

«Хоть какой-то толк от предателей-иноагентов: сами сбежали, а песни неплохие оставили», — передает издание слова одной из слушательниц.

Эту композицию исполнитель представил зрителю еще в 2021 году. Он исполнил хит рок-коллектива в рамках шоу «Суперстар!»

Юлиан также признался в беседе с mk.ru, что считает российских слушателей «самыми лучшими и добрыми». Он пояснил, что нигде нет такого особого отношения к артистам, как в России.

«Вы же видели, как принимали «Русский вальс». Патриотические композиции сейчас необходимы, как воздух. Они дают людям уверенность в своих силах и надежду на светлое будущее», — добавил исполнитель.

В конце марта Юлиан рассказал, что его не пустили в самолет из-за опоздания на 40 секунд. Юлиан заявил, что лично не слышал сообщений об окончании посадки и добавил, что «его трясет от такого отношения» к себе. Он признался, что тщетно пытался объяснить руководству авиакомпании, что «он — заслуженный артист России», который торопится на концерт в Ульяновске и встречу с бойцами СВО.

Ранее украинские слушатели раскритиковали Верку Сердючку за русскоязычные песни.