Иордания потребовала расследования военных преступлений в Газе

Министр иностранных дел Иордании Аймани Сафади заявил, что королевство требует проведения международного расследования «многих военных преступлений», совершенных во время военной кампании Израиля в секторе Газа. Его цитирует Reuters.

В своем выступлении во время пресс-конференции с главой Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Сафади заявил, что лица, ответственные за задокументированные преступления в секторе Газа, должны быть привлечены к ответственности.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в городе Рафах в секторе Газа и призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее израильский министр пригрозил выходом из правительства Нетаньяху.