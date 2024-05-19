Лидер оппозиции Молдавии обвинил Санду в намерении завысить цены на газ

Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что открытие в Молдавии офиса румынской госкомпании Romgaz является попыткой властей продавать гражданам республики российский газ по завышенной цене через посредника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Румынская компания Romgaz открыла кишиневский филиал и собирается получить лицензию на поставку газа в Молдову. Только один вопрос — откуда у них газ? Схема проста — нам продадут тот же российский газ, только втридорога, ведь покупать мы будем не напрямую, а через посредника. И румынская компания получит свою долю за счет наших граждан», — отметил Шор.

По его мнению, решение президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности направлено на вытеснение с молдавского рынка российских поставщиков и передачу ключевых экономических постов чиновникам из соседней Румынии.

«Режим Санду продолжает планомерно сдавать Молдову румынам — теперь дошло до газового вопроса», — добавил лидер оппозиции.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщала, что власти региона попросили «Газпром» продавать им газ напрямую, что позволит существенно снизить расходы для потребителей.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, что привело к инфляции свыше 30% в годовом исчислении. С 2022 года страна отказалась от российских поставок, переключившись на европейских поставщиков. При этом Кишинев не признает задолженность перед «Газпромом» за уже поставленный газ в размере $709 млн, согласившись выплатить только $8,6 млн.

Ранее в Молдавии не исключили закупок газа из России.