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Армения перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село

Депутат Хамоян: полиция Армении закрыла въезд в село, граничащее с Азербайджаном

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Shutterstock/esfera

Депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Агнесса Хамоян сообщила на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что армянская полиция перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село Киранц.

» Депутатов фракции «Армения» не пропускают туда без какого-либо письменного обоснования», — написала она, добавив, что недавно на место прибыли сотрудники спецподразделения полиции «черные береты».

Накануне сообщалось, что жителей двух домов в населенном армянами селе Киранц выселяют из-за делимитации границы.

До этого Армения и Азербайджан закончили первый этап переговоров по мирному соглашению.

Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что процесс делимитации границ, из-за которого в Армении граждане вышли на улицы с протестом, проходит на условиях азербайджанской стороны.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что неделимитированная граница у четырех сел может предоставить Азербайджану больше поводов и возможностей для эскалации.

Ранее ОБСЕ поддержал процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

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