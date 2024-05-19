Москвичам пообещали «двойное» лето на следующих выходных

В Москву на следующей неделе придет «двойное» лето, такую погоду в выходные 25 и 26 мая прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом метеоролог написал в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, в следующую субботу минимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 20...+25. В воскресенье же в темное время суток температура будет достигать показателя не менее +10...+15 градусов, а днем — +22...+27.

Он объяснил, что таким образом среднесуточная температура воздуха будет устойчиво выше +15, что говорит о приходе метеорологического лета.

«Кстати, это точь-в-точь совпадает с летом «климатическим», которое, например, в Москве по многолетним наблюдениям обычно приходит 26 мая, когда и наступит «двойное» лето», — заключил Тишковец.

В целом же, по словам синоптика, погода на неделе выдастся теплой и в меру дождливой. В понедельник воздух прогреется до +20…+25, а во вторник и среду будет также колебаться в районе +20, однако в эти два дня может разразиться гроза с ливнями.

Вторая половина недели выдастся ясной. При этом, по прогнозу Тишковца, атмосферное давление повысится до 762 мм рт. ст. В четверг ожидается до +15...+20, а в пятницу — до +18...+23 градусов.

До этого сообщалось о ливнях и граде в шести регионах Северного Кавказа.

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