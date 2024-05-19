Солдаты группировки российских войск «Центр» за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, посвященной ситуации на поле боя.

По информации ведомства, бои произошли около населенных пунктов Новоалександровка и Евгеновка. Также несколько сражений зафиксировали в районе населенных пунктов Розовка и Новгородское.

В ходе боевых действий бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике 47-й и 100-й механизированных бригад украинских войск. То же касается формирований 71-пехотной бригады ВСУ. При этом подразделениям группировки «Центр» удалось улучшить тактическое положение на соответствующем участке фронта.

«Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское и Соловьево», — добавили в министерстве.

Всего за минувшие сутки бойцы группировки «Центр» уничтожили две боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ. Кроме того, военнослужащие страны вывели из строя одну 152-миллиметровую гаубицу «МСТА-Б». Потери украинских войск составили до 345 солдат.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил активизацию боевых действий в Харьковской области.