В Оренбурге вводится новая мера поддержки пострадавших от паводка

Власти Оренбургской области окажут дополнительную поддержку пострадавшим от паводка — они получат сертификаты на приобретение одежды, кроватей, постельных и гигиенических принадлежностей. Об этом сообщает администрация Оренбурга в своем Telegram-канале.

Отмечается, что региональная мера поддержки будет оказана уязвимым категориям граждан — многодетным семьям, пожилым людям старше 75 лет, а также семьям участников специальной военной операции (СВО) и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

В Оренбурге выдача сертификатов начнется с понедельника, 20 мая. Для многодетных семей сертификаты будут выдаваться по месту пребывания ребенка в образовательной организации.

18 мая глава МЧС Российской Федерации Александр Куренков заявил, что 1 373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков подтоплены в России в результате весеннего половодья. Он подчеркнул, что в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах подтоплены 1 373 жилых дома, 5 892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов.

Ранее Путин поручил до конца лета восстановить пострадавшее от паводков жилье.