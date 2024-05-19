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Российские военнослужащие проводят боевое слаживание штурмовых подразделений

МО: штурмовики ВС России проводят тренировки по боевому слаживанию на полигонах

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Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ проводят боевое слаживание штурмовых подразделений и обучение личного состава, используя при этом различные виды стрелкового вооружения. Об этом сообщает министерство обороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что регулярные тренировки проходят на полигонах в тыловых районах спецоперации.

«Разные работы: двойки, тройки... Максимально стараемся тоже задействовать, чтобы грамотно все отработать, чтоб люди понимали, привыкали», — сказал военный штурмового отряда с позывным «Рама».

Российское оборонное ведомство отмечает, что штурмовые отряды предназначаются для прорыва сложнейших и эшелонированных участков обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения во время стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лежек с помощью ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником.

До этого в Минобороны России сообщили, что ракетные войска, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерия РФ в течение прошедших суток поразили скопления живой силы украинских войск в 112 районах.

Ранее в США объяснили провал обороны ВСУ в Харьковской области.

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