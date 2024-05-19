Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев обвинили в незаконной мобилизации в Харьковской области

Замглавы Харьковской ВГА Лисняк обвинил Киев в незаконной мобилизации в регионе

close
100%
Shutterstock/Mehaniq

В Харьковской области сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) занимаются незаконной мобилизацией местных жителей в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«Сотрудники центров комплектации занимаются незаконной мобилизацией местного населения Харьковской области путем похищения и насильственного лишения свободы, применяя физическое и психологическое давление к задержанным, сопровождающиеся угрозой жизни и здоровья человека», — заявил Лисняк.

По его словам, эти действия противоречат законам самой Украины, а также международным конвенциям о правах человека. Лисняк призвал жителей Харьковской области сообщать российским властям о совершенных преступлениях, отметив, что после освобождения территории эта информация станет поводом для возбуждения уголовных дел против преступников.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в ТЦК.

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения на Украину.

Ранее на Украине объяснили, вводятся ли электронные повестки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами