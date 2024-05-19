В Харьковской области сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) занимаются незаконной мобилизацией местных жителей в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«Сотрудники центров комплектации занимаются незаконной мобилизацией местного населения Харьковской области путем похищения и насильственного лишения свободы, применяя физическое и психологическое давление к задержанным, сопровождающиеся угрозой жизни и здоровья человека», — заявил Лисняк.

По его словам, эти действия противоречат законам самой Украины, а также международным конвенциям о правах человека. Лисняк призвал жителей Харьковской области сообщать российским властям о совершенных преступлениях, отметив, что после освобождения территории эта информация станет поводом для возбуждения уголовных дел против преступников.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в ТЦК.

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения на Украину.

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