Усик вышел на бой с игрушкой, которую подарила ему его дочь

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик вышел на победный поединок с британцем Тайсоном Фьюри с игрушкой-талисманом в виде ослика Иа, которую подарила ему его дочь, передает «Чемпионат».

Также Усик приезжал с этой игрушкой на победный поединок против Энтони Джошуа.

Усик одолел Фьюри раздельным решением судей.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри рассказал, что доволен после боя с Усиком.