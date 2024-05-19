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Число затопленных сел в Якутии выросло до 13

Садовников: паводок на реке Лена затопил 13 сел в Намском районе Якутии

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Число затопленных паводком на реке Лена сел в Намском районе Якутии выросло до 13. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.

«Пострадали Хомустах 2-й, Намцы, Сыгыннах, Крест Кытыл, Бютей-Юрдя, Партизан, Маймага, Модут, Фрунзе, Кобяконцы, Кысыл Деревня. Хатырык и Графский берег в воде полностью», — написал он.

Садовников добавил, что в данный момент подтоплены даже те населенные пункты, в которых никогда не было наводнений.

Первый вице-премьер подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим. В затопленных поселках работают десятки спасателей.

До этого в пресс-службе правительства Якутии заявили, что режим чрезвычайной ситуации введен в Намском районе, где в результате прохождения паводка на реке Лене фиксируются подтопления.

По словам министра по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрия Лепчикова, в результате повышения уровня воды в восьми сельских поселениях вода подступила в 175 дворовых территориях с населением в 597 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сроки восстановления пострадавшего от паводков жилья.

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