Чуйков опубликовал видео со сбрасывающей накидку Муцениеце

Актер и телеведущий Роман Чуйков поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) роликом с Агатой Муцениеце, который снял в театре-кабаре Crave.

«Самый вкусный десерт», — подписал мужчина.

Таким образом, Чуйков прокомментировал выступление Муцениеце, в рамках которого она сбрасывает с себя накидку из перьев, надетую на голое тело. Сама Муцениеце опубликовала запись актера на своей странице.

Недавно сообщалось, что Чуйков и Муцениеце расскажут о своем романе на премии телеканала RU.TV, которая пройдет в формате мюзикла. При этом друзья пары заявляли изданию kp.ru, что у знаменитостей пиар-роман.

«Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа у нее с Иваном нет. У Чуйкова своя личная жизнь, а Агата пока свободна», — говорили инсайдеры.

20 апреля бывшая жена Павла Прилучного появилась на красной дорожке ММКФ, держась за руку с Чуйковым, чем подогрела очередные слухи о романе пары. При этом еще 1 апреля актриса опубликовала в Instagram совместную фотографию с телеведущим, намекая на новые отношения. Она сопроводила снимок фразой: «В каждой шутке...»

Ранее актриса Евгения Осипова заявила, что муж ушел из семьи во время болезни сына.