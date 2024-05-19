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В Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Восток» в зоне спецоперации

Минобороны РФ: группировка «Восток» за сутки отразила две контратаки ВСУ в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что оттеснить военнослужащих страны с занимаемых ими позиций пытались штурмовые группы 21-й бригады Национальной гвардии Украины и 123-й бригады территориальной обороны украинских войск. Сражения произошли в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское, в ходе которых российским солдатам удалось сдержать натиск ВСУ.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени бойцы группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 128-й бригады территориальной обороны украинских войск. Места дислокации живой силы и техники этого подразделения находились около населенных пунктов Макаровка и Великая Новоселка в ДНР.

«ВСУ потеряли до 105-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Более того, солдаты ВС РФ уничтожили одну 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и одну 155-миллиметровую гаубицу FH-70. Последняя была произведена в Великобритании.

Ранее российские военные вывели из строя крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине.

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