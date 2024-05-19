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Посол Гондураса умер в Москве

МИД Гондураса: в Москве умер посол республики Эльвир Сальгадо

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Павел Бедняков/РИА Новости

Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался в Москве. Об этом в социальной сети Х сообщил глава министерства иностранных дел страны Энрике Рейна.

Обстоятельства смерти не уточняются.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира», — написал Рейна.

Соболезнования по поводу смерти дипломата также выразила сама глава государства.

«Мои глубочайшие соболезнования дорогой семье Хуана Рамона Эльвира, который благодаря своей обширной профессиональной карьере представлял нас с большим достоинством», — написала президент.

Сальгадо возглавил дипмиссию Гондураса в России 5 апреля 2023 года.

12 мая посол России в Мозамбике Александр Суриков скоропостижно скончался в Мапуту.

В октябре 2023 года умер глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец.

Ранее умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

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