Посол Гондураса умер в Москве

Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался в Москве. Об этом в социальной сети Х сообщил глава министерства иностранных дел страны Энрике Рейна.

Обстоятельства смерти не уточняются.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира», — написал Рейна.

Соболезнования по поводу смерти дипломата также выразила сама глава государства.

«Мои глубочайшие соболезнования дорогой семье Хуана Рамона Эльвира, который благодаря своей обширной профессиональной карьере представлял нас с большим достоинством», — написала президент.

Сальгадо возглавил дипмиссию Гондураса в России 5 апреля 2023 года.

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