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Китай заподозрил демпинг при импорте химикатов для автопрома и электроники

Reuters: Пекин изучит поставки химикатов из ЕС, США, Японии и Тайваня

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Kin Cheung/AP

Министерство коммерции Китая объявило в воскресенье о начале антидемпингового расследования в отношении импорта сополимеров из полиоксиметилена (ПОМ), об этом пишет Reuters.

Эти химические вещества могут частично заменять металлы, такие как медь и цинк, и имеют различные применения, включая автомобильные детали, электронику и медицинское оборудование.

Согласно сообщению министерства, расследование должно быть завершено в течение года, но может быть продлено на шесть месяцев.

»Пекин изучит поставки сополимеров ПОМ из-за рубежа на предмет демпинга», — отмечается в заявлении.

В начале недели стало известно, что Байден в четыре раза повысил пошлины на китайские электромобили, редкие минералы, полупроводники, чтобы защитить рабочие места в США и ответить на несправедливую политику Китая.

Ранее политика ЕС по электромобилям вызвала брешь в доходах Европы.

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