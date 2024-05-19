Славянский НПЗ приостановил работу после падения украинских дронов

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Так и есть», — ответили в компании на вопрос, действительно ли завод приостановил работу в результате атаки беспилотников.

Там также пояснили, что сейчас на месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

До этого глава Славянского района Роман Синяговский сообщал, что на территории НПЗ упало шесть украинских беспилотников. Также по его словам, в регионе произошли два взрыва: один в хуторе Трудобеликовский. Еще один взрыв зафиксировали недалеко от старого кладбища, также расположенного на территории Славянского района.

Утром 19 мая министерство обороны РФ сообщило, что ночью в небе над Краснодарским краем были уничтожены и перехвачены 57 дронов Вооруженных сил Украины. При этом в Белгородской области и Республике Крым сбили три и один беспилотник соответственно.

Ранее в Белгородской области после атаки украинского дрона загорелся храм.