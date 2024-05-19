Трамп не отреагировал на вызов Кеннеди-младшего провести дебаты

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп еще не ответил на вызов независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего участвовать в дебатах. Об этом РИА Новости сообщили в штабе самовыдвиженца.

«Мы не получали ответа от кампании Трампа относительно нашего приглашения к дебатам на съезде Либертарианской партии», — сказал представитель пресс-службы Кеннеди-младшего.

До этого президент США Джо Байден и его основной соперник Дональд Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками.

До этого издание Axios сообщало, что Байден действительно не верит результатам опросов, в которых он уступает своему сопернику по предвыборной гонке Трампу. В Axios утверждают, что основополагающее убеждение в собственном преимуществе лежит в основе избирательной кампании Байдена — несмотря на то, что многие демократы за пределами Белого дома указывают на необходимость маневра или смены курса с учетом того, что нынешние результаты Байдена, согласно опросам, значительно отстают от его же показателей четыре года назад.

Ранее в МИД объяснили, почему России не важны итоги выборов в США.