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Фьюри признался, что восхищается Усиком

Фьюри после боя сказал Усику, что восхищается им

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Andrew Couldridge/Reuters

Сразу после боя, когда еще не были оглашены результаты, британский боксер Тайсон Фьюри сказал украинцу Александру Усику, что восхищается им, передает Daily Mail.

«Спасибо тебе, брат мой, ты очень хороший боксер. Я восхищаюсь тобой и твоим мастерством. Отличная работа, Александр», — сказал Фьюри.

Усик победил раздельным решением судей. Он стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Усик рассказал о тяжелой подготовке к бою с Фьюри.

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