Бывшего офицера ЧФ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе прений сторона обвинения просила назначить экс-военному наказание в виде 15 лет лишения свободы. Защита просила полностью оправдать Пархоменко.

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Адвокат Каспар Килафян заявил, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Леонид Пархоменко был задержан ФСБ в ноябре 2016 года Севастополе. По данным ведомства, он собирал и передавал Киеву сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну. Экс-офицера судили по статье «Государственная измена».