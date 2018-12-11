В Кремле отреагировали на слова Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео об отправке российских самолетов Ту-160 в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помпео ранее заявил, что народам России и Венесуэлы следует рассматривать такие действия как «разбазаривание средств».

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«Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны. Тем более, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно», — заявил Песков.

Он также отметил, что подобные заявления недипломатичны и неуместны для госсекретаря.

Ранее в Венесуэле рассказали о цели прилета российских Ту-160.