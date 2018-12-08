ФСБ: только один из задержанных украинцев воспользовался услугами переводчика
Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов заявил, что всем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, было предложено воспользоваться услугами переводчика, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, услугами переводчика воспользовался только один задержанный, остальные заявили, что могут общаться на русском языке.
Ранее сообщалось, что в ФСБ назвали цель украинских провокаций на Черном море.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.