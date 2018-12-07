В США разъяснили формат своего военного присутствия в Черном море

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Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военно-морские силы (ВМС) США будут соблюдать Конвенцию Монтрё при нахождении в Черном море. Слова представителя оборонного ведомства передает ТАСС.

Пэхон подчеркнул, что Соединенные Штаты будут придерживаться Конвенции Монтрё при нахождении в Черном море.

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«Тем не менее мы не комментируем характер дипломатический корреспонденции [с] правительством Турции», — отметил Пэхон.

Данное соглашение сохраняет свободу прохода через черноморские проливы только за торговыми судами. При этом правила прохода торговых и военных кораблей отличаются. Также режим прохода зависит от того, под каким флагом ходит корабль.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США отправят военный корабль в Черное море.