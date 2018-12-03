Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ
Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, при ударе коалиции был убит один из главарей ИГ, причастный к убийству гражданина США Питера Кэссига.
Реклама
Как отмечается, удар был нанесен с помощью беспилотника на юге Сирии.
При этом в результате атаки также были уничтожены несколько боевиков группировки.
Ранее сообщалось, что в Афганистане ликвидировали лидера отделения ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.