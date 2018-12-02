Минздрав Украины призвал граждан собирать аптечки на время военного положения

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Украинский минздрав призвал граждан страны собрать аптечки из-за введенного военного положения.

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в фейсбуке.

Она напомнила, что аптечка должна содержать только препараты, у которых не истек срок годности, и привела базовый набор лекарств.

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«Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям», — написала она.

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