Минздрав Украины призвал граждан собирать аптечки на время военного положения
Украинский минздрав призвал граждан страны собрать аптечки из-за введенного военного положения.
Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в фейсбуке.
Она напомнила, что аптечка должна содержать только препараты, у которых не истек срок годности, и привела базовый набор лекарств.
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«Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям», — написала она.
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