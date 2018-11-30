National Interest оценил новый российский автомат АК-308

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Автомат российского производства АК-308 является одной из самых амбициозных моделей во всей линейке автоматов Калашникова за последние десятилетия, пишет американский журнал The National Interest.

На первый взгляд можно заметить, что АК-308 представляет собой ребрендинг автомата АК-12 с некоторым внешним сходством с АК-103, отмечает издание. Однако амбициозным оружие делает применение патронов НАТО калибра 7.62x51 мм. Помимо этого, новый АК-308 длиннее и тяжелее АК-12, но перенял многие из его улучшений, в числе которых складной привод и измененная газопроводящая трубка. Ожидается, что АК-308 будет лучше в управляемости и результативности.

Журнал отмечает, что на данный момент нет никаких признаков, что российское правительство, вооруженные силы или правоохранительные органы намерены использовать новый автомат АК-308, эта модель выпущена исключительно для экспортных целей. При этом АК-308 создан не просто под экспорт, а под конкретного покупателя — Индию, говорится в материале. Индия постоянным покупателем российских оборонных продуктов, а Москва долгое время боролась за продажу стране стрелкового оружия, поясняет NI. Тем не менее, новое российское оружие может заинтересовать другие страны, например, Бразилию и Пакистан, добавляет издание.