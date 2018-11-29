Эрдоган обсудил с Путиным инцидент в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным инцидент с украинскими кораблями в Черном море, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция предложила взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта.

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Эрдоган добавил, что также обсудил ситуацию с лидерами Украины и США Петром Порошенко и Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что МИД Украины проинформировал Международный трибунал ООН об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.