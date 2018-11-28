WSJ: США консультируются с союзниками по НАТО о выходе из ДРСМД

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Соединенные Штаты по-прежнему планируют выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), обвиняя Москву в нарушении условий договора, но продолжают консультироваться по этому вопросу со своими союзниками в НАТО, пишет газета The Wall Street Journal.

«Мы все еще занимаемся этим вопросом», — сказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

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По его словам, Коутс проинформирует своих европейских союзников в Североатлантическом альянсе на этой неделе во время заседания в Брюсселе. В частности, директор американской Нацразведки намерен рассказать о том, что представляет собой угроза со стороны России, и как Вашингтон может на нее отреагировать, пишет WSJ.

Коутс заявил, что США все еще планируют выйти из договора 1987 года, однако о конкретных датах такого шага речи пока не идет.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, ссылаясь на предполагаемые нарушения условий со стороны России.

Глава Нацразведки также добавил, что Россия «не показала никаких признаков» того, что готова признать нарушения, не говоря уже о возвращении к полному соблюдению ДРСМД. Речь идет о разработке Россией ракеты 9м729, которую приводил в пример Вашингтон. В России отрицают, что данная ракета попадает в сферу охвата договора по РСМД.

Как отмечает газета, намерение выйти из ДРСМД встретили неоднозначно, как в США, так и в мире. И республиканские, и демократические конгрессмены ставят под сомнение такое решение администрации США. Ранее в октябре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал The Wall Street Journal, что администрация Трампа «будет проводить много консультаций с союзниками в Европе и Азии» по выходу из ДРСМД.