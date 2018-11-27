SCMP: проблемы с китайскими истребителями замедлили строительство третьего авианосца

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Работа над третьим китайским авианосцем по проекту Type 002 замедлилась из-за торговой войны с США и необходимой заменой китайской палубной авиации, которые негативно сказались на бюджете, пишет South China Morning Post со ссылкой на военных источников.

Новейший авианосец, разрабатываемый по проекту Type 002, может быть введен в эксплуатацию в октябре следующего года и приурочен к 70-летию создания КНР. Его «предшественник» — авианосец типа 001A был поставлен на вооружение в апреле 2017 года. Самый первый авианосец Liaoning был введен в эксплуатацию в 2012 году.

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Отмечается, что причиной замедления разработки третьего авианосца послужило сокращение бюджета и рост расходов, связанных с необходимостью заменить палубные истребители.J-15. В 2016 году после аварии полеты были прекращены в течение нескольких месяцев. Отмечается, что данные истребители имеют повреждения и неисправности. Тем не менее, трудности заключаются в том, что двигатели для поддержки эксплуатации истребителей J-15 очень затратны, и могут стоить «миллионы юаней», говорится в материале.

Военный источник также рассказал о планах строительства четвертого авианосца, однако с этой идеей пришлось отложить «из-за продолжающейся торговой войны с США», поясняет издание.