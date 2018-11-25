Российские специалисты подтвердили химическое заражение Алеппо

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Представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России подполковник Константин Потемкин сообщил, что российские специалисты РХБЗ подтвердили факт заражения химическими веществами местности в сирийском городе Алеппо, передает ТАСС.

«Специалисты войск РХБЗ благодаря использованию газоанализаторов подтвердили факт заражения местности химическими веществами», — заявил Потемкин.

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Он добавил, что в настоящее время в жилых районах Алеппо работает специальная машина радиационной, химической и биологической разведки, которая ведет постоянный мониторинг химической обстановки.

Ранее Минобороны опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо.