Сроки возведения украинской «Стены» на границе с Россией продлены

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Реализацию проекта строительства фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе «Стена» продлили до 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Как отмечается, авторы проекта планировали завершить его за полгода, однако из-за недостаточного финансирования «Стены» в 2015-2017 годах сроки его реализации были продлены до 2021 года.

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«В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен ($14,4 млн), но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование», — заявили в пресс-службе.

По информации ведомства, на текущий момент завершено около 47% работ инженерно-технического обустройства.

В 2017 году на Украине выявили присвоение средств при строительстве стены на границе с Россией.