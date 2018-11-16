В Испании оценили идею созданию общеевропейской армии

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что она поддерживает идею французского президента Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии. Слова министра приводит La Vanguardia.

По словам Роблес, испанское правительство будет поддерживать все идеи, которые направлены на укрепление Европейского союза (ЕС).

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«Правительство Испании оценивает это позитивно, как все, что способствует укреплению Евросоюза», — сказала Роблес.

При этом она подчеркнула, что создание общеевропейских войск должно проходить при условии максимальной кооперации уже существующих европейских структур и НАТО.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею созданию общеевропейской армии.